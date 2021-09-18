У Талібані заявили, що чинний уряд може змінитися
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Високопоставлений чиновник “Талібану” Сухаїл Шахін зазначив, що міністри, які були призначені до тимчасового уряду на початку цього місяця, є виконуючими обов’язки міністрів і все ще може змінитися. Про це пише УНН з посиланням на NHK.
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За його словами, люди вимагають якнайшвидшого призначення постійного кабінету міністрів. Але він додав, що процес може зайняти дні або навіть місяці.
Шахін сказав, що невизначені часові рамки спонукали таліби скасувати плани на церемонію, присвячену формуванню нового уряду. Він показав, що запрошені країни отримали повідомлення.
Шахін також виявив, що таліби залишаються на зв'язку з США після повного виведення американських військ. Він сказав: "Ми готові мати з ними двосторонні відносини".
Шахін заявив, що Вашингтону слід розморозити афганські активи в Сполучених Штатах.
Нагадаємо
Талібан заявив, що ООН обіцяє допомогу після зустрічі з чиновниками в Кабулі. Лідери талібів домовилися в Кабулі з главою МЗС Катару про розвиток відносин.