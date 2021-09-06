Талібан заявив, що ООН обіцяє допомогу після зустрічі з чиновниками в Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Високопоставлені чиновники Талібану зустрілися в неділю в Кабулі з заступником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, який пообіцяв зберегти допомогу для афганського народу, повідомив представник Талібану Суха Шахін, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Мулла Абдул Гані Барадар, глава політичного офісу Талібану, і інші офіційні особи зустрілися з Мартіном Гріффітс, оскільки Афганістан стоїть перед обличчям потенційно катастрофічної гуманітарної кризи, викликаної сильною посухою і постраждалою економікою.
Цитата
“Делегація ООН пообіцяла продовжити надання гуманітарної допомоги афганському народу, заявивши, що закличе до надання подальшої допомоги Афганістану під час майбутньої зустрічі країн-донорів”, — написав Шахін в Twitter.
Шахін сказав, що таліби запевнили делегацію ООН в “співробітництві та наданні необхідних об’єктів”.
Контекст
Афганістан, одна з найбідніших країн світу, виявився вкинутим в кризу через різке припинення надходження мільярдів доларів іноземної допомоги після краху підтримуваного Заходом уряду і перемоги Талібану в минулому місяці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Попри гуманітарну кризу США не планують надавати доступ до держрезервів Афганістану талібам
Очікується, що 13 вересня Організація Об’єднаних Націй скличе в Женеві міжнародну конференцію з надання допомоги, щоб допомогти запобігти тому, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав “наближенням гуманітарної катастрофи”.