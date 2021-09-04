Генсек ООН 13 вересня збере в Женеві міністерську зустріч щодо Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш візьме участь у міністерській зустрічі з гуманітарної допомоги Афганістану в Женеві 13 вересня. Про це йдеться в заяві офісу генсека, поширеній в п'ятницю, передає УНН.
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“ООН залишається солідарною з народом Афганістану, тому генеральний секретар попрямує до Женеви, щоб 13 вересня скликати гуманітарну міністерську зустріч на високому рівні з метою задовольнити зростаючі потреби країни”, — йдеться в документі.
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За словами речника генсека всесвітньої організації, зустріч буде спрямована на те, щоб збільшити фінансування гуманітарної операції в країні, а також забезпечити “повний і безперешкодний” гуманітарний доступ для того, щоб афганці продовжили отримувати основні послуги. “Афганістан перебуває на межі гуманітарної катастрофи”, — вказується в заяві офісу Гутерріша. За словами представника генсека, ООН залишається прихильна наданню допомоги “мільйонам людей, що її потребують”.
Нагадаємо
Афганістан знаходиться на межі гуманітарної катастрофи, не дивлячись на те, що ООН і її партнери продовжують робити все можливе, щоб її уникнути. Вони не зможуть це зробити без твердої міжнародної підтримки, заявив 2 вересня Координатор гуманітарної допомоги в Афганістані Раміз Алакбаров.