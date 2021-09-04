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Генсек ООН 13 сентября соберет в Женеве министерскую встречу по Афганистану

Генсек ООН 13 сентября соберет в Женеве министерскую встречу по Афганистану

Киев  •  УНН

 • 15614 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в министерской встрече с гуманитарной помощи Афганистану в Женеве 13 сентября. Об этом говорится в заявлении офиса генсека, распространенном в пятницу, передает УНН.

Цитата

“ООН остается солидарна с народом Афганистана, так генеральный секретарь направится в Женеву, чтобы 13 сентября созвать гуманитарную министерскую встречу на высоком уровне с целью удовлетворить растущие потребности страны”, — говорится в документе.

Детали

По словам представителя генсека всемирной организации, встреча будет направлена на то, чтобы увеличить финансирование гуманитарной операции в стране, а также обеспечить “полный и беспрепятственный” гуманитарный доступ для того, чтобы афганцы продолжили получать основные услуги. “Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы”, — указывается в заявлении офиса Гутерриша. По словам представителя генсека ООН остается привержена оказанию помощи “миллионам людей, нуждающихся”.

Напомним

Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы, несмотря на то, что ООН и ее партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать. Они не смогут это сделать без твердой международной поддержки, заявил 2 сентября Координатор гуманитарной помощи в Афганистане Рамиз Алакбаров.

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