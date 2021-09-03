Попри гуманітарну кризу США не планують надавати доступ до держрезервів Афганістану талібам

Деталі

“Уряд Сполучених Штатів підтримує зв’язок з гуманітарними партнерами в Афганістані щодо безпеки на місцях і підтримки гуманітарних операцій, — наводить агентство слова джерела в Мінфіні США. — Зберігаючи прихильність афганському народу, ми не ослабили санкційний тиск на лідерів „Талібану“ або суттєві обмеження на їхній доступ до міжнародної фінансової системи”.

Контекст

Ціни на продукти харчування і паливо стрімко ростуть в Афганістані на фоні браку готівкових коштів, викликаної припиненням іноземної допомоги, заморожуванням доларових рахунків і посухою, зазначає агентство. При цьому Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє американським властям і співпрацюють з ними підрядним компаніям продовжити надавати гуманітарну допомогу жителям Афганістану, незважаючи на санкції.

Раніше Сполучені Штати заморозили активи Афганістану, заборонивши ввезення туди американських доларів. МВФ, Світовий банк і Євросоюз призупинили фінансування проектів в країні.