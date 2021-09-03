Попри гуманітарну кризу США не планують надавати доступ до держрезервів Афганістану талібам
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Сполучені Штати не мають наміру відкривати для радикального руху “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, доступ до афганських держрезервів, що зберігаються у США, не дивлячись на заклики гуманітарних груп. Про це в п’ятницю повідомило агентство Reuters, пише УНН.
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“Уряд Сполучених Штатів підтримує зв’язок з гуманітарними партнерами в Афганістані щодо безпеки на місцях і підтримки гуманітарних операцій, — наводить агентство слова джерела в Мінфіні США. — Зберігаючи прихильність афганському народу, ми не ослабили санкційний тиск на лідерів „Талібану“ або суттєві обмеження на їхній доступ до міжнародної фінансової системи”.
Контекст
Ціни на продукти харчування і паливо стрімко ростуть в Афганістані на фоні браку готівкових коштів, викликаної припиненням іноземної допомоги, заморожуванням доларових рахунків і посухою, зазначає агентство. При цьому Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє американським властям і співпрацюють з ними підрядним компаніям продовжити надавати гуманітарну допомогу жителям Афганістану, незважаючи на санкції.
Раніше Сполучені Штати заморозили активи Афганістану, заборонивши ввезення туди американських доларів. МВФ, Світовий банк і Євросоюз призупинили фінансування проектів в країні.