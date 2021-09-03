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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Несмотря на гуманитарный кризис США не планируют предоставлять доступ к госрезервам Афганистана талибам

Несмотря на гуманитарный кризис США не планируют предоставлять доступ к госрезервам Афганистана талибам

Киев  •  УНН

 • 14155 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Соединенные Штаты не намерены открывать для захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" доступ к хранящимся в США афганским госрезервам, несмотря на призывы гуманитарных групп. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, пише УНН.

Детали

“Правительство Соединенных Штатов поддерживает связь с гуманитарными партнерами в Афганистане в отношении безопасности на местах и поддержки гуманитарных операций, — приводит агентство слова источника в Минфине США. — Сохраняя приверженность афганскому народу, мы не ослабили санкционное давление на лидеров „Талибана“ или существенные ограничения на их доступ к международной финансовой системе”.

Контекст

Цены на продукты питания и топливо стремительно растут в Афганистане на фоне нехватки наличных средств, вызванной прекращением иностранной помощи, заморозкой долларовых счетов и засухой, отмечает агентство. При этом Министерство финансов США выдало лицензию, которая позволяет американским властям и сотрудничающим с ними подрядным компаниям продолжить оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, несмотря на санкции.

Ранее Соединенные Штаты заморозили активы Афганистана, запретив ввоз туда американских долларов. МВФ, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов в стране.

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