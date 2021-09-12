Лідери талібів домовилися в Кабулі з главою МЗС Катару про розвиток відносин

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Керівництво Афганістану, сформованого радикальним рухом "Талібан", провело в неділю в Кабулі зустріч із заступником прем'єр-міністра і главою МЗС Катару Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тані. Про це йдеться в заяві радикалів, опублікованому на сторінці представника катарського політичного офісу талібів Мохаммада Наїма в Twitter, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні вдень голова (тимчасового уряду) „Ісламського емірату Афганістан“ (ІЕА) мулла Мохаммад Хасан Ахунд зустрівся з заступником прем’єр-міністра і главою МЗС Катару Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тані та його делегацією”, — зазначено в повідомленні.

Деталі

На зустрічі, що проходила в президентському палаці Арг, з боку “Талібану” також був присутній цілий ряд членів оголошеного ними тимчасового кабміну Афганістану, включаючи главу МЗС Амір Хана Моттакі, міністра оборони муллу Мохаммада Якуба і главу МВС Сіраджуддіна Хаккані.

“В ході зустрічі керівництво ІЕА підкреслило важливість досягнутої раніше (в лютому 2020 року з США) Дохійської угоди і назвало його історичним, подякувавши катарській стороні”, — підкреслюється в повідомленні. У ньому також говориться про те, що і представники “Талібану”, і глава катарського зовнішньополітичного відомства заявили про важливість продовження дружніх відносин і залучення міжнародної допомоги в Афганістан. Як зазначається в тексті, це перший візит Аль Тані в афганську столицю після того, як рух захопив владу в країні.

Крім того, зустріч з главою МЗС Катару в Кабулі провели експрезидент Афганістану Хамід Карзай і глава Вищої ради з національного примирення в Афганістані Абдулла Абдулла, що входять в створену ними Координаційну раду з мирного переходу влади. “Обидві сторони високо оцінили співпрацю двох країн в сприянні мирних переговорів”, — повідомляється на сторінці Карзая в Twitter.

Раніше представник катарського політичного офісу талібів Мохаммад Сохаїл Шахін заявив журналістам про те, що глава МЗС Катару прибув у неділю до Кабула.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

Незгодні з владою радикалів сили організували в Панджшері опір, який очолив Ахмад Масуд, син відомого польового командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Підтримати його закликав колишній віцепрезидент Амрулла Салех, який оголосив себе в.о. глави держави. Однак, уже 6 вересня представник талібів Забіхулла Муджахід заявив, що “Талібан” повністю взяв під контроль північну афганську провінцію Панджшер, останню, яка ще не скорилася талібам.

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