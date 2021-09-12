Лидеры талибов договорились в Кабуле с главой МИД Катара о развитии отношений

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Руководство Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан", провело в воскресенье в Кабуле встречу с заместителем премьер-министра и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом говорится в заявлении радикалов, опубликованном на странице представителя катарского политического офиса талибов Мохаммада Наима в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Сегодня днем голова (временного правительства) „Исламского эмирата Афганистан“ (ИЭА) мулла Мохаммад Хасан Ахунд встретился с заместителем премьер-министра и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и его делегацией”, — говорится в сообщении.

Детали

На встрече, проходившей в президентском дворце Арг, со стороны “Талибана” также присутствовал целый ряд членов объявленного ими временного кабмина Афганистана, включая главу МИД Амир Хана Моттаки, министра обороны муллу Мохаммада Якуба и главу МВД Сираджуддина Хаккани.

“В ходе встречи руководство ИЭА подчеркнуло важность достигнутого ранее (в феврале 2020 года с США) Дохийского соглашения и назвал её исторической, поблагодарив катарской стороне”, — подчеркивается в сообщении. В нем также говорится о том, что и представители “Талибана”, и глава катарского внешнеполитического ведомства заявили о важности продолжения дружеских отношений и привлечения международной помощи в Афганистан. Как отмечается в тексте, это первый визит Аль Тани в афганскую столицу после того, как движение захватил власть в стране.

Кроме того, встреча с главой МИД Катара в Кабуле провели експрезидент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла, входящих в созданную ими Координационный совет по мирному переходу власти. “Обе стороны высоко оценили сотрудничество двух стран в содействии мирных переговоров”, — сообщается на странице Карзая в Twitter.

Ранее представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил журналистам о том, что глава МИД Катара прибыл в воскресенье в Кабул.

Установление власти “Талибана”

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы к определенному крайнего срока — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявил себя и.о. главы государства. Однако, уже 6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид заявил , что “Талибан” полностью взял под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю, еще не покорилась талибам.

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