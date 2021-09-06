Талибы заявили, что захватили последнюю провинцию Афганистана - Панджшер

Цитата
“Последний оплот ... провинция Панджшер, была полностью захвачена”, — говорится в сообщении. В нем также сказано, что “некоторые повстанцы в провинции потерпели поражение, а остальные убежали”.
Дополнение
Афганское агентство Asvaka в свою очередь сообщило, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшере.
Между тем ресурс Afghanistan Urdu отмечает, что, по данным источников, в ходе боев за провинцию были убиты многие влиятельные командиры с обеих сторон. В их числе высокопоставленный командир талибов Кари Фасихуддин, ответственный за Панджшерскую операцию, но талибы пока не подтвердили эту информацию.
Установление власти “Талибана”
Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы к определенному крайний срок — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.
Последняя провинция сопротивления — Панджшер
Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявил себя исполняющим обязанности главы государства.