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2 марта, 18:35 • 127465 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 119792 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117425 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Талибы заявили, что захватили последнюю провинцию Афганистана - Панджшер

Талибы заявили, что захватили последнюю провинцию Афганистана - Панджшер

Киев  •  УНН

 • 21525 просмотра

КИЕВ. 6 сентябя. УНН. "Талибан" полностью взял под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю, которая еще не покорилась талибам. Об этом в понедельник сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид, передает УНН опираясь на информацию Reuters, AFP и TOLOnews.

Цитата

“Последний оплот ... провинция Панджшер, была полностью захвачена”, — говорится в сообщении. В нем также сказано, что “некоторые повстанцы в провинции потерпели поражение, а остальные убежали”.

Дополнение

Афганское агентство Asvaka в свою очередь сообщило, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшере.

Между тем ресурс Afghanistan Urdu отмечает, что, по данным источников, в ходе боев за провинцию были убиты многие влиятельные командиры с обеих сторон. В их числе высокопоставленный командир талибов Кари Фасихуддин, ответственный за Панджшерскую операцию, но талибы пока не подтвердили эту информацию.

Установление власти “Талибана”

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы к определенному крайний срок — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

Последняя провинция сопротивления — Панджшер

Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

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