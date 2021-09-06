Таліби заявили, що захопили останню провінцію Афганістану - Панджшер

Цитата
“Останній оплот ... провінція Панджшер, була повністю захоплена”, — йдеться в повідомленні. У ньому також сказано, що “деякі повстанці в провінції зазнали поразки, а інші втекли”.
Доповнення
Афганське агентство Asvaka в свою чергу повідомило, що таліби вже підняли свій прапор над будівлею офісу губернатора Панджшері.
Тим часом ресурс Afghanistan Urdu зазначає, що, за даними джерел, в ході боїв за провінцію були вбиті багато впливових командири з обох сторін. У їх числі високопоставлений командир талібів Карі Фасіхуддін, відповідальний за Панджшерську операцію, але таліби поки не підтвердили цю інформацію.
Встановлення влади “Талібану”
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайного терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.
Остання провінція опору — Панджшер
Незгодні з владою радикалів сили організували в Панджшері опір, який очолив Ахмад Масуд, син відомого польового командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Підтримати його закликав колишній віце-президент Амрулла Салех, який оголосив себе виконуючим обов’язки глави держави.