В Северодонецке продолжается экспроприация россиянами недвижимого имущества - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Луганской области жителям Невского и Новолюбовки доставили очередную партию продуктов, на оккупированной части области глав городов выбирает оккупационная администрация, в Северодонецке продолжается экспроприация россиянами недвижимого имущества, сообщили в среду в Луганской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Вчера жителям Невского и Новолюбовки раздали почти 300 буханок свежего хлеба. Это недельный запас. Стараемся удовлетворить все их текущие потребности. Впрочем, оставаться в прифронтовых селах крайне опасно", – отметил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Глава ОВА сообщил, что враг вновь попытался продвинуться вблизи Надии, но штурмы россиян были остановлены. Не уменьшается и авиационное воздействие противника – удары с неба нанесены по Макеевке, где еще остаются гражданские, и по территории Серебрянского лесничества. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали Макеевка, Невское и Белогоровка.
"Выборы без выбора. Это рецепт из россии. Именно так происходят назначения глав оккупационных администраций населенных пунктов Луганской области. Народ не при деле: эти кандидатуры на рассмотрение так называемых «советов муниципальных и городских округов» представлены главой «лнр»", - указано в сообщении.
В Северодонецке, как сообщается, продолжается экспроприация россиянами недвижимого имущества. "Оккупационная администрация города распространила объявления, требуя от владельцев торговых объектов и объектов недвижимости, расположенных на территории громады, подтвердить наличие документов, по которым это имущество им принадлежит. Указанные объявления просто расклеены по столбам. Очень удобно – не обратился до определенного срока, на утро остаешься без имущества", - говорится в сообщении.
Напомним
Как сообщалось, оккупанты в Луганской области вербуют заключенных в ряды армии рф.