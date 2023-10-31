Окупанти на Луганщині вербують ув'язнених до лав армії рф - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські окупанти в Луганській області вербують до лав армії рф ув'язнених. Особлива увага надається тим, кого засудили за українським законодавством і хто ще відбуває покарання. Про це у вівторок повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
Він повідомив, що окупанти продовжують агітаційну роботу з ув'язненими.
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"Особлива увага надається тим, кого засудили за українським законодавством і хто ще відбуває покарання. Відповідні списки вже зібрані окупаційною адміністрацією. Їх вербують до лав армії рф, маніпулюючи почуттям образи до правоохоронних органів України. У разі ж відмови ув'язненим погрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій", - розповів Лисогор в Telegram.
Також, зі слів голови ОВА, "у так званій "лнр", м'яко кажучи, стурбовані асоціальною поведінкою демобілізованих з російських окупаційних військ, що вже призвело до зростання рівня злочинності". "Аби зайняти цих осіб чимось корисним, роботодавців для цього примусили надати певну квоту робочих місць", - написав Лисогор.
Доповнення
Агенти "АТЕШ" повідомляли, що у Луганській області росіяни почали мобілізовувати студентів денної форми навчання.