Оккупанты в Луганской области вербуют заключенных в ряды армии рф - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Российские оккупанты в Луганской области вербуют в ряды армии рф заключенных. Особое внимание уделяется тем, кого осудили по украинскому законодательству и кто еще отбывает наказание. Об этом во вторник сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.
Он сообщил, что оккупанты продолжают агитационную работу с заключенными.
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"Особое внимание уделяется тем, кого осудили по украинскому законодательству и кто еще отбывает наказание. Соответствующие списки уже собраны оккупационной администрацией. Их вербуют в ряды армии рф, манипулируя чувством обиды к правоохранительным органам Украины. В случае же отказа заключенным угрожают худшим отношением со стороны тюремных администраций", - рассказал Лысогор в Telegram.
Также, по словам главы ОВА, "в так называемой "лнр", мягко говоря, обеспокоены асоциальным поведением демобилизованных из российских оккупационных войск, что уже привело к росту уровня преступности". "Чтобы занять этих лиц чем-то полезным, работодателей для этого принудили предоставить определенную квоту рабочих мест", - написал Лысогор.
Дополнение
Агенты "АТЕШ" сообщали, что в Луганской области россияне начали мобилизовывать студентов дневной формы обучения.