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Оккупанты в Луганской области вербуют заключенных в ряды армии рф - ОВА

Киев • УНН

 • 32823 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Российские оккупанты в Луганской области вербуют в ряды армии рф заключенных. Особое внимание уделяется тем, кого осудили по украинскому законодательству и кто еще отбывает наказание. Об этом во вторник сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Оккупанты в Луганской области вербуют заключенных в ряды армии рф - ОВА

Он сообщил, что оккупанты продолжают агитационную работу с заключенными.

Цитата

"Особое внимание уделяется тем, кого осудили по украинскому законодательству и кто еще отбывает наказание. Соответствующие списки уже собраны оккупационной администрацией. Их вербуют в ряды армии рф, манипулируя чувством обиды к правоохранительным органам Украины. В случае же отказа заключенным угрожают худшим отношением со стороны тюремных администраций", - рассказал Лысогор в Telegram.

Также, по словам главы ОВА, "в так называемой "лнр", мягко говоря, обеспокоены асоциальным поведением демобилизованных из российских оккупационных войск, что уже привело к росту уровня преступности". "Чтобы занять этих лиц чем-то полезным, работодателей для этого принудили предоставить определенную квоту рабочих мест", - написал Лысогор.

Дополнение

Агенты "АТЕШ" сообщали, что в Луганской области россияне начали мобилизовывать студентов дневной формы обучения.

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