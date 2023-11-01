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У Сєвєродонецьку триває експропріація росіянами нерухомого майна - ОВА

Київ • УНН

 • 127396 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Луганській області жителям Невського та Новолюбівки доставили чергову партію продуктів, на окупованій частині області голів міст обирає окупаційна адміністрація, у Сєвєродонецьку триває експропріація росіянами нерухомого майна, повідомили у середу в Луганській ОВА, пише УНН.

У Сєвєродонецьку триває експропріація росіянами нерухомого майна - ОВА

Деталі

"Учора мешканцям Невського та Новолюбівки роздали майже 300 буханок свіжого хліба. Це тижневий запас. Намагаємося задовільнити всі їхні поточні потреби. Утім, залишатися у прифронтових селах вкрай небезпечно", – наголосив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Голова ОВА повідомив, що ворог знов спробував просунутися поблизу Надії, але штурми росіян були зупинені. Не меншає й авіаційний вплив противника – ударів з неба завдано по Макіївці, де ще залишаються цивільні, та по території Серебрянського лісництва. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка.

"Вибори без вибору. Це рецепт із росії. Саме так відбуваються призначення голів окупаційних адміністрацій населених пунктів Луганщини. Народ не при справі: ці кандидатури на розгляд так званих «рад муніципальних та міських округів» представлені головою «лнр»", - вказано у повідомленні.

У Сєвєродонецьку, як повідомляється, триває експропріація росіянами нерухомого майна. "Окупаційна адміністрація міста розповсюдила оголошення, вимагаючи від власників торговельних об'єктів та об'єктів нерухомості, розташованих на території громади, підтвердити наявність документів, за якими це майно їм належить. Зазначені оголошення просто розклеєні по стовпах. Дуже зручно – не звернувся до певного терміну, на ранок лишаєшся майна", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомлялося, окупанти на Луганщині вербують ув'язнених до лав армії рф.

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