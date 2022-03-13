В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки домов, есть пострадавшие - ОГА

Детали

Так, по словам главы ОГА, из-за обстрелов российской армии в Северодонецке сегодня горели десятки жилых квартир, здание профессионального училища. А с самого утра боевики обстреляли Христо-Рождественский кафедральный собор.

Кроме того, в Рубежном в результате обстрела произошло возгорание гаражей, частных домов, перебито газопровод. В Попасной также занялись жилые дома, гаражи и вагоноремонтный завод.

Сейчас продолжаются обстрелы города Золотое и села Тошковка.

Информация о пострадавших гражданах и разрушениях уточняется, сообщил Гайдай.

Ранее

Как писал УНН, в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном в результате вражеских обстрелов повреждено около 60 зданий, в том числе 22 жилые многоэтажки.