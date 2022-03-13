У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній палають десятки будинків, є постраждалі - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній що на Луганщині палають десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в своєму Telegram, пише УНН.
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Так, зі слів очільника ОДА, через обстріли російської армії у Сєвєродонецьку сьогодні горіли десятки житлових квартир, будівля професійного училища. А з самого ранку бойовики обстріляли Христо-Різдвяний кафедральний собор.
Крім того, у Рубіжному внаслідок обстрілу сталося загоряння гаражів, приватних будинків, перебито газопровід. У Попасній також зайнялися житлові будинки, гаражі та вагоноремонтний завод.
Наразі тривають обстріли міста Золоте та села Тошківка.
Інформація про постраждалих громадян та руйнування уточнюється, повідомив Гайдай.
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Як писав УНН, у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено близько 60 будівель, зокрема 22 житлові багатоповерхівки.