У трьох містах Луганської області окупанти обстрілами пошкодили близько 60 будівель
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено близько 60 будівель, зокрема 22 житлові багатоповерхівки. Про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує УНН.
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"Внаслідок потужних ворожих обстрілів населених пунктів Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ пошкоджено близько: 22 багатоповерхових та 33 приватних житлових будинків, 1 будівлю державної установи, 2 виховні та навчальні заклади, 1 електропідстанцію, 1 заклад торгівлі, 1 підприємство", - йдеться у повідомленні.
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Також Гайдай наголосив, що у Сєвєродонецьку при ліквідації наслідків ворожих обстрілів співробітники ДСНС виявили у будинку на вул. Ломоносова одного загиблого та одного пораненого.
Наразі обстріли тривають в Сєвєродонецьку та Рубіжному.
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