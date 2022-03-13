В трех городах Луганской области оккупанты обстрелами повредили около 60 зданий

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"В результате мощных вражеских обстрелов населенных пунктов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск повреждено около: 22 многоэтажных и 33 частных жилых домов, 1 здание государственного учреждения, 2 воспитательные и учебные заведения, 1 электроподстанцию, 1 заведение торговли, 1 предприятие", - говорится в сообщении.

Детали

Также Гайдай отметил, что в Северодонецке при ликвидации последствий вражеских обстрелов сотрудники ГСЧС обнаружили в доме на ул. Ломоносова одного погибшего и одного раненного.

Сейчас обстрелы продолжаются в Северодонецке и Рубежном.

Напомним

Россияне во время эвакуации расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области: семь человек погибли, среди них - ребенок.