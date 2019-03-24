В мире отмечают День борьбы с туберкулезом

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 3720 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 8252 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 9668 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 42895 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 93384 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 139355 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 129720 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71331 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 76216 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188885 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
54%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 8088 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 12376 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 16302 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 14967 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 19314 просмотра
публикации

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 3720 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 8252 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 139355 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 129720 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 96561 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12690 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14939 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17343 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20232 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21820 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В мире отмечают День борьбы с туберкулезом

Киев • УНН

 • 12855 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Сегодня отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом — именно в этот день немецкий микробиолог Роберт Кох заявил об открытии возбудителя этой болезни, передает УНН.

В мире отмечают День борьбы с туберкулезом

Так, 24 марта 1882 немецкий микробиолог Роберт Кох объявил, что ему удалось открыть бактерию, которая вызывает туберкулез. Благодаря этому потом стало возможным разработать методы диагностики и лечения заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школьница заболела туберкулезом в Мелитополе

В 1993 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила туберкулез национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем ​​борьбы с туберкулезом. А также официально рекомендовала стратегию DOTS как новую стратегию борьбы с болезнью. DOTS позволяет выявлять и лечить больных, опасных для окружающих.

Всемирный день борьбы с туберкулезом призван повысить осведомленность общественности о пагубных последствиях туберкулеза для здоровья, общества, экономики, а также активизировать усилия, направленные на борьбу с ним.

Отметим, что в Украине ежедневно умирают 10 больных туберкулезом.

За 8 лет в Украине удвоилось количество случаев устойчивого к лекарствам туберкулеза.

К слову, киевлянам предложили сделать бесплатную флюорографию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.02
Bitcoin
$83,646.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.30
Золото
$3,309.00
Ethereum
$1,577.99