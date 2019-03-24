В мире отмечают День борьбы с туберкулезом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Сегодня отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом — именно в этот день немецкий микробиолог Роберт Кох заявил об открытии возбудителя этой болезни, передает УНН.
Так, 24 марта 1882 немецкий микробиолог Роберт Кох объявил, что ему удалось открыть бактерию, которая вызывает туберкулез. Благодаря этому потом стало возможным разработать методы диагностики и лечения заболевания.
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В 1993 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила туберкулез национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом. А также официально рекомендовала стратегию DOTS как новую стратегию борьбы с болезнью. DOTS позволяет выявлять и лечить больных, опасных для окружающих.
Всемирный день борьбы с туберкулезом призван повысить осведомленность общественности о пагубных последствиях туберкулеза для здоровья, общества, экономики, а также активизировать усилия, направленные на борьбу с ним.
Отметим, что в Украине ежедневно умирают 10 больных туберкулезом.
За 8 лет в Украине удвоилось количество случаев устойчивого к лекарствам туберкулеза.
К слову, киевлянам предложили сделать бесплатную флюорографию.