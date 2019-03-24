У світі відзначають День боротьби з туберкульозом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом — саме в цей день німецький мікробіолог Роберт Кох заявив про відкриття збудника цієї хвороби, передає УНН.
Так, 24 березня 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив, що йому вдалося відкрити бактерію, яка викликає туберкульоз. Завдяки цьому потім стало можливим розробити методи діагностики та лікування захворювання.
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У 1993 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила туберкульоз національним лихом, а день 24 березня — Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом. А також офіційно рекомендувала стратегію DOTS як нову стратегію боротьби з хворобою. DOTS дозволяє виявляти і лікувати хворих, небезпечних для оточення.
Всесвітній день боротьби з туберкульозом покликаний підвищити обізнаність громадськості про згубні наслідки туберкульозу для здоров'я, суспільства, економіки, а також активізувати зусилля, спрямовані на боротьбу з ним.
Зазначимо, що в Україні щодня помирають 10 хворих на туберкульоз.
За 8 років в Україні подвоїлася кількість випадків стійкого до ліків туберкульозу.
До слова, киянам запропонували зробити безкоштовну флюорографію.