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У світі відзначають День боротьби з туберкульозом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом — саме в цей день німецький мікробіолог Роберт Кох заявив про відкриття збудника цієї хвороби, передає УНН.

У світі відзначають День боротьби з туберкульозом

Так, 24 березня 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив, що йому вдалося відкрити бактерію, яка викликає туберкульоз. Завдяки цьому потім стало можливим розробити методи діагностики та лікування захворювання.

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У 1993 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила туберкульоз національним лихом, а день 24 березня — Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом. А також офіційно рекомендувала стратегію DOTS як нову стратегію боротьби з хворобою. DOTS дозволяє виявляти і лікувати хворих, небезпечних для оточення.

Всесвітній день боротьби з туберкульозом покликаний підвищити обізнаність громадськості про згубні наслідки туберкульозу для здоров'я, суспільства, економіки, а також активізувати зусилля, спрямовані на боротьбу з ним.

Зазначимо, що в Україні щодня помирають 10 хворих на туберкульоз.

За 8 років в Україні подвоїлася кількість випадків стійкого до ліків туберкульозу.

До слова, киянам запропонували зробити безкоштовну флюорографію.

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