В мире от COVID-19 умерло уже более 200 тыс. человек

КИЕВ. 26 апреля. УНН. С начала пандемии от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 в мире умерло более 200 тыс. человек. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который компилирует данные из официальных источников различных государств о количестве больных и погибших в мире, передает УНН.