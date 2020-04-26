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В мире от COVID-19 умерло уже более 200 тыс. человек

В мире от COVID-19 умерло уже более 200 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 11215 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. С начала пандемии от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 в мире умерло более 200 тыс. человек. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который компилирует данные из официальных источников различных государств о количестве больных и погибших в мире, передает УНН.

Количество инфицированных коронавирусом при этом достигло 2,8 миллиона человек, сообщили американские исследователи. Обычно их данные выше, чем в сводках Всемирной организации здравоохранения, поскольку они оперативно их обновляют.

Больше всего жертв коронавируса эксперты Университета Джонса Хопкинса насчитали в США (более 52,7 тысячи умерших, более 924,5 тысячи инфицированных).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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