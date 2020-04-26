У світі від COVID-19 померло вже понад 200 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. З початку пандемії від викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 у світі померло понад 200 тисяч осіб. Про це в суботу, 25 квітня, повідомив американський Університет Джонса Хопкінса, який компілює дані з офіційних джерел різних держав про кількість хворих та загиблих у світі, передає УНН.
Кількість інфікованих коронавірусом при цьому досягла 2,8 мільйона осіб, повідомили американські дослідники. Зазвичай їхні дані є вищими, ніж у зведеннях Всесвітньої організації охорони здоров’я, оскільки вони оперативніше їх оновлюють.
Найбільше жертв коронавірусу експерти Університету Джонса Хопкінса нарахували в США (понад 52,7 тисячі померлих, понад 924,5 тисячі інфікованих).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 201 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.