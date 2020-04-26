У світі від COVID-19 померло вже понад 200 тисяч осіб

КИЇВ. 26 квітня. УНН. З початку пандемії від викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 у світі померло понад 200 тисяч осіб. Про це в суботу, 25 квітня, повідомив американський Університет Джонса Хопкінса, який компілює дані з офіційних джерел різних держав про кількість хворих та загиблих у світі, передає УНН.