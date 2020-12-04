В мире наблюдается "бум" на коктейльные ZOOM-вечеринки: как это работает
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В мире начался настоящий "бум" на коктейльные ZOOM-вечеринки. Они появились в начале "локдауна", как способ баров спастись от экономического кризиса. Но сейчас эксперты прогнозируют, что даже после завершения ограничительных противоэпидемических мероприятий, коктейльные ZOOM-вечеринки все равно будут пользоваться спросом. Об этом пишет The Drinks Business, сообщает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые лучшие алкогольные напитки для онлайн-вечеринки в период пандемии посоветовали эксперты.
Формат таких коктейльных вечеринок проходит под руководством бармена в ZOOM. Всем желающим заранее доставляют ингредиенты и оборудование для приготовления коктейлей. Это позволяет друзьям и коллегам по всему миру общаться, не оставляя свои уютные дома, и готовить вкусные коктейли под руководством опытного бармена.
Некоторые бары, которые организуют такие ZOOM-вечеринки, вообще предлагают готовые коктейли, которые доставляют участникам. Достаточно просто добавить льда.
В Украине такой формат вечеринок пока не очень распространен. Но эксперты украинского алкогольного бренда Prime дают простые советы, как можно самостоятельно устроить онлайн-вечеринку в период пандемии.
По словам экспертов, главное условие для таких мероприятий - запастись всеми необходимыми ингредиентами заблаговременно и держать все под рукой, чтобы не прерывать дружеское общение и не терять атмосферу.
В Prime также подобрали лучшие алкогольные напитки, которые подойдут для разных форматов пандемических онлайн-вечеринок.
Напомним, что украинцы предпочитают алкогольные напитки именно отечественного производства.
В ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").