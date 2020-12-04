У світі спостерігається "бум" на коктейльні ZOOM-вечірки: як це працює
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У світі розпочався справжній "бум" на коктейльні ZOOM-вечірки. Вони з'явились на початку "локдауну", як спосіб барів врятуватись від економічної кризи. Але зараз експерти прогнозують, що навіть після завершення обмежувальних протиепідемічних заходів, коктейльні ZOOM-вечірки все одно матимуть попит. Про це пише The Drinks Business, повідомляє УНН.
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Формат таких коктейльних вечірок проходить під керівництвом бармена у ZOOM. Всім охочим заздалегідь доставляють інгредієнти та обладнання для приготування коктейлів. Це дозволяє друзям та колегам по всьому світу спілкуватися, не залишаючи свої затишні домівки, і готувати смачні коктейлі під керівництвом досвідченого бармена.
Деякі бари, які організовують такі ZOOM-вечірки, взагалі пропонують готові коктейлі, які доставляють учасникам. Достатньо просто додати льоду.
В Україні такий формат вечірок поки що не дуже поширений. Але експерти українського алкогольного бренду Prime дають прості поради, яким чином можна самостійно влаштувати онлайн-вечірку у період пандемії.
За словами експертів, головна умова для таких заходів – запастись усіма необхідними інгредієнтами завчасно та тримати все під рукою, щоб не переривати дружне спілкування та не втрачати атмосферу.
У Prime також підібрали найкращі алкогольні напої, які пасуватимуть для різних форматів пандемічних онлайн-вечірок.
Нагадаємо, що українці надають перевагу алкогольним напоям саме вітчизняного виробництва.
До ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").