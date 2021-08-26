В мире коронавирусом заразились почти 215 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 214,721,447 человек, из них выздоровели 192,049,607 человек. Количество умерших возросло до 4,475,693.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (39,157,249), Индия (32,557,767), Бразилия (20,645,537), Россия (6,804,910), Франция (6,673,336), Великобритания (6,590,747), Турция (6,273,681) и Аргентина (5,155,079).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (649,680), Бразилии (576,730) и Индии (436,396).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 276 590 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 521 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.