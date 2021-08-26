У світі коронавірусом інфікувалися майже 215 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковані 214,721,447 людина, з них одужало 192,049,607 осіб. Кількість померлих зросла до 4,475,693.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (39,157,249), Індія (32,557,767), Бразилія (20,645,537), Росія (6,804,910), Франція (6,673,336), Велика Британія (6,590,747), Туреччина (6,273,681) та Аргентина (5,155,079).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (649,680), Бразилії (576,730) та Індії (436,396).