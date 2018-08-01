У Суркиса сдают в аренду офисы российской компании
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Украинская компания, связанная с Григорием Суркисом, сдает в аренду офисные помещения российскому предприятию. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Речь идет об ООО "Компания по управлению активами "Мтир Эссет Менеджмент", которое, по данным You Control, является одним из учредителей ООО "ФК "Динамо" Киев".
Согласно реестру судебных решений, "Мтир Эссет Менеджмент" предоставляет в аренду московской компании "Объединенные газопромышленных технологии "Искра-Авигаз" (зарегистрировано в Москве) нежилое помещение общей площадью 139,1 м.кв. Указанное нежилое помещение расположено в Сумах.
Также, согласно реестру судебных решений, украинская и московская компании заключили договор об аренде нежилого помещения 1 мая 2017 года.
Отмечается также, что по состоянию на июль текущего года россияне задолжали "Мтир Эссет Менеджмент" более 188 тыс. грн за аренду имущества. Указанный факт и стал поводом судебных споров.
Напомним, об отстаивании Г.Суркисом интересов страны-агрессора сообщали украинские и иностранные СМИ. Так, британский журналист Тим Ваут в собственном расследовании, посвященном коррупции в футболе, рассказал о том, как Суркис лично встречался с Путиным в период подготовки РФ к ЧМ-2018. Тогда, вроде, при содействии именно Суркиса России удалось удержать право на проведение Чемпионата.
Также напомним, и слова политолога Владимира Манько. Он утверждает, что Суркис, лоббируя интересы РФ, не должен представлять Украину в УЕФА.
"Пора ставить вопрос о целесообразности пребывания прокремлевского Суркиса представителем Украины в УЕФА. Туда должен прийти новый, профессиональный, некоррумпированный, патриотический футбольный функционер. Чтобы не заниматься коррупцией и лоббировать интересы Украины, а не России", - подчеркнул он.