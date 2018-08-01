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У Суркіса здають в оренду офіси російській компанії

У Суркіса здають в оренду офіси російській компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Українська компанія, пов'язана із Григорієм Суркісом, здає в оренду офісні приміщення російському підприємству. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Йдеться, зокрема, про ТОВ "Компанія з управління активами "Мтір Ессет Менеджмент", яке, за даними You Control, є одним із засновників ТОВ "ФК "Динамо" Київ".

Згідно із реєстром судових рішень, "Мтір Ессет Менеджмент" надає в оренду московській компанії "Об’єднані газопромислові технології "Іскра-Авігаз" (зареєстроване в Москві) нежитлове приміщення загальною площею 139,1 м.кв. Зазначене нежитлове приміщення розташоване у Сумах.

Також, згідно із реєстром судових рішень, українська та московська компанії заключили договір про оренду нежитлового приміщення 1 травня 2017 року.

Зазначається також, що станом на липень поточного року росіяни заборгували "Мтір Ессет Менеджмент" понад 188 тис. грн. за оренду майна. Вказаний факт і став приводом судових спорів.

Нагадаємо, про відстоювання Г.Суркісом інтересів країни-агресора повідомляли українські та іноземні ЗМІ. Так, британський журналіст Тім Ваут у власному розслідуванні, присвяченому корупції у футболі, розповів про те, як Суркіс особисто зустрічався з Путіним в період підготовки РФ до ЧС-2018. Тоді, начебто, за сприяння саме Суркіса Росії вдалося втримати право на проведення Чемпіонату.

Також нагадаємо, і слова політолога Володимира Манька. Він стверджує, що Г.Суркіс, лобіюючи інтереси РФ, не повинен представляти Україну в УЄФА.

"Час ставити питання про доцільність перебування прокремлівського Суркіса представником України в УЄФА. Туди має прийти новий, фаховий, некорумпований, патріотичний футбольний функціонер. Щоб не займатись корупцією і лобіювати інтереси України, а не Росії”, — наголосив він.

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