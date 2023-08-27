В супермаркете США мужчина устроил стрельбу на "расистских мотивах"

Детали

Местные правоохранительные органы назвали незаконные действия преступлением на расистских мотивах.

"Он ненавидел темнокожих", — сказал на пресс-конференции шериф Джексонвиля Т. К. Уотерс.

Подозреваемый, которого Уотерс описал как белого мужчину, не был идентифицирован. Шериф сказал, что все трое жертв - двое мужчин и женщина - были чернокожими.

Также он добавил, что власти считают, что стрелок действовал сам, и что перед стрельбой он написал “несколько манифестов”, где подробно описывает свою ненависть к темнокожим людям.

Справочно

По данным веб-сайта Gun Violence Archive, в этом году в США зафиксировано более 28 000 смертей от огнестрельного оружия.

Напомним

В США по меньшей мере три человека были убиты и еще несколько ранены, когда вооруженный мужчина открыл стрельбу в байкерском баре на юге Калифорнии в среду вечером.





