В супермаркете США мужчина устроил стрельбу на "расистских мотивах"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В субботу мужчина, вооруженный винтовкой и пистолетом, убил трех человек в магазине Dollar General в Джексонвилле, штат Флорида США, а затем застрелился сам. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Местные правоохранительные органы назвали незаконные действия преступлением на расистских мотивах.
"Он ненавидел темнокожих", — сказал на пресс-конференции шериф Джексонвиля Т. К. Уотерс.
Подозреваемый, которого Уотерс описал как белого мужчину, не был идентифицирован. Шериф сказал, что все трое жертв - двое мужчин и женщина - были чернокожими.
Также он добавил, что власти считают, что стрелок действовал сам, и что перед стрельбой он написал “несколько манифестов”, где подробно описывает свою ненависть к темнокожим людям.
Справочно
По данным веб-сайта Gun Violence Archive, в этом году в США зафиксировано более 28 000 смертей от огнестрельного оружия.
Напомним
В США по меньшей мере три человека были убиты и еще несколько ранены, когда вооруженный мужчина открыл стрельбу в байкерском баре на юге Калифорнии в среду вечером.