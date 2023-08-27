У супермаркеті США чоловік влаштував стрілянину на “расистських мотивах”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У суботу чоловік, озброєний гвинтівкою та пістолетом, убив трьох людей у магазині Dollar General у Джексонвіллі, штат Флорида США, а потім застрелився сам. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Місцеві правоохоронні органи назвали незаконні дії злочином на расистських мотивах.
"Він ненавидів темношкірих", — сказав на прес-конференції шериф Джексонвіля Т. К. Вотерс.
Підозрюваний, якого Вотерс описав як білого чоловіка, не був ідентифікований. Шериф сказав, що всі троє жертв - двоє чоловіків і жінка - були чорношкірими.
Також він додав, що влада вважає, що стрілець діяв сам, і що перед стріляниною він написав “кілька маніфестів”, де докладно описує свою ненависть до темношкірих людей.
Довідково
За даними веб-сайту Gun Violence Archive , цього року в США зафіксовано понад 28 000 смертей від вогнепальної зброї.
Нагадаємо
У США щонайменше троє людей були вбиті і ще кілька поранені, коли озброєний чоловік відкрив стрілянину в байкерському барі на півдні Каліфорнії в середу ввечері.