У супермаркеті США чоловік влаштував стрілянину на “расистських мотивах”

Деталі

Місцеві правоохоронні органи назвали незаконні дії злочином на расистських мотивах.

"Він ненавидів темношкірих", — сказав на прес-конференції шериф Джексонвіля Т. К. Вотерс.

Підозрюваний, якого Вотерс описав як білого чоловіка, не був ідентифікований. Шериф сказав, що всі троє жертв - двоє чоловіків і жінка - були чорношкірими.

Також він додав, що влада вважає, що стрілець діяв сам, і що перед стріляниною він написав “кілька маніфестів”, де докладно описує свою ненависть до темношкірих людей.

Довідково

За даними веб-сайту Gun Violence Archive , цього року в США зафіксовано понад 28 000 смертей від вогнепальної зброї.

Нагадаємо

У США щонайменше троє людей були вбиті і ще кілька поранені, коли озброєний чоловік відкрив стрілянину в байкерському барі на півдні Каліфорнії в середу ввечері.





