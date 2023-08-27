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У супермаркеті США чоловік влаштував стрілянину на “расистських мотивах”

У супермаркеті США чоловік влаштував стрілянину на “расистських мотивах”

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У суботу чоловік, озброєний гвинтівкою та пістолетом, убив трьох людей у ​​магазині Dollar General у Джексонвіллі, штат Флорида США, а потім застрелився сам. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Місцеві правоохоронні органи назвали незаконні дії злочином на расистських мотивах.

"Він ненавидів темношкірих", — сказав на прес-конференції шериф Джексонвіля Т. К. Вотерс.

Підозрюваний, якого Вотерс описав як білого чоловіка, не був ідентифікований. Шериф сказав, що всі троє жертв - двоє чоловіків і жінка - були чорношкірими.

Також він додав, що влада вважає, що стрілець діяв сам, і що перед стріляниною він написав “кілька маніфестів”, де докладно описує свою ненависть до темношкірих людей.

Довідково 

За даними веб-сайту Gun Violence Archive , цього року в США зафіксовано понад 28 000 смертей від вогнепальної зброї.

Нагадаємо

У США щонайменше троє людей були вбиті і ще кілька поранені, коли озброєний чоловік відкрив стрілянину в байкерському барі на півдні Каліфорнії в середу ввечері.



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