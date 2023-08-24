Щонайменше троє людей загинули під час стрілянини в барі неподалік Лос-Анджелеса, ще 6 - поранені

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Стрілянина сталася в барі у районі Трабуко-Каньйон приблизно о 19:45 за місцевим часом. Управління шерифа повідомило в соціальних мережах , що разом із трьома постраждалими, які загинули на місці події, ще шість осіб були доставлені до місцевих лікарень, п'ятеро з вогнепальними пораненнями.

Департамент шерифа повідомив, що «під час інциденту сталася стрілянина з боку офіцера», але ніхто з заступників не постраждав. Представники шерифа не підтвердили, чи підозрюваного застрелили правоохоронці.

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Обставини стрілянини невідомі. Джерело в правоохоронних органах повідомило CBS Los Angeles, що ситуація могла розгорнутися як побутовий інцидент.

Каньйон Трабуко розташований приблизно в 55 милях на південь від Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, ізраїльтянка загинула, чоловік поранений під час стрілянини на Західному березі.