Щонайменше троє людей загинули під час стрілянини в барі неподалік Лос-Анджелеса, ще 6 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. Щонайменше троє людей були вбиті і ще кілька поранені, коли озброєний чоловік відкрив стрілянину в байкерському барі на півдні Каліфорнії в середу ввечері. Підозрюваний також загинув на місці події. Про це повідомляє CBS, передає УНН.
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Стрілянина сталася в барі у районі Трабуко-Каньйон приблизно о 19:45 за місцевим часом. Управління шерифа повідомило в соціальних мережах , що разом із трьома постраждалими, які загинули на місці події, ще шість осіб були доставлені до місцевих лікарень, п'ятеро з вогнепальними пораненнями.
Департамент шерифа повідомив, що «під час інциденту сталася стрілянина з боку офіцера», але ніхто з заступників не постраждав. Представники шерифа не підтвердили, чи підозрюваного застрелили правоохоронці.
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Обставини стрілянини невідомі. Джерело в правоохоронних органах повідомило CBS Los Angeles, що ситуація могла розгорнутися як побутовий інцидент.
Каньйон Трабуко розташований приблизно в 55 милях на південь від Лос-Анджелеса.
Нагадаємо, ізраїльтянка загинула, чоловік поранений під час стрілянини на Західному березі.