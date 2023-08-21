Удруге за три дні: ізраїльтянка загинула, чоловік поранений під час стрілянини на Західному березі

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Як пише AP, останній напад є частиною різкої ескалації в регіоні останніми місяцями за участю палестинських бойовиків, ізраїльських сил безпеки та радикальних єврейських поселенців. Це сталося, коли ізраїльські сили вже перебували в стані підвищеної готовності і шукали озброєну людину, яка вбила двох ізраїльтян на півночі Західного берега в суботу.

Ізраїльська армія заявила, що підозрюваний палестинець відкрив вогонь по ізраїльському автомобілю на головній дорозі з півночі на південь на Західному березі, недалеко від великого міста Хеврон.

"Одна жінка загинула, а інший цивільний отримав важкі поранення після трагічної стрілянини на шосе 60, що прилягає до Хеврону. Постраждалому цивільному наразі надається медична допомога. Військовослужбовці ЦАХАЛу переслідують підозрюваних, а в районі встановлюється блокада", - ідеться у повідомленні.

Армія заявила, що в результаті стрілянини з автомобіля, що проїжджав повз інший автомобіль, загинула ізраїльтянка і серйозно поранений чоловік.

Ізраїльська служба порятунку повідомила, що двом жертвам було близько 40 років, а 6-річна дівчинка, яка також була в машині, не постраждала. За їх словами, чоловіка знайшли у напівнесвідомому стані та доставили до лікарні.

На кадрах з місця видно розбитий седан жертв, пробитий кулями. Бойовик втік, що спонукало ізраїльські сили безпеки розпочати другий за три дні розшук. Військові перекрили всі в'їзди до палестинського міста Хеврон, а також до інших міст на півдні та сході.

Бойовики ХАМАСу і Палестинський ісламський джихад оцінили напад як відповідь на заходи Ізраїлю, що розширюються, зі створення поселень на Західному березі, але утрималися від того, щоб взяти на себе відповідальність.

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