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Второй раз за три дня: израильтянка погибла, мужчина ранен во время стрельбы на Западном берегу

Киев • УНН

 • 640876 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Вероятно, палестинец в понедельник убил израильтянку и тяжело ранил мужчину на юге Западного берега реки Иордан, сообщила израильская армия и детали приводит AP, пишет УНН.

Детали

Как пишет AP, последнее нападение является частью резкой эскалации в регионе в последние месяцы с участием палестинских боевиков, израильских сил безопасности и радикальных еврейских поселенцев. Это произошло, когда израильские силы уже находились в состоянии повышенной готовности и искали вооруженного человека, который убил двух израильтян на севере Западного берега в субботу.

Израильская армия заявила, что подозреваемый палестинец открыл огонь по израильскому автомобилю на главной дороге с севера на юг на Западном берегу, недалеко от крупного города Хеврон. 

"Одна женщина погибла, а другой гражданский получил тяжелые ранения после трагической стрельбы на шоссе 60, прилегающем к Хеврону. Пострадавшему гражданскому сейчас оказывается медицинская помощь. Военнослужащие ЦАХАЛа преследуют подозреваемых, а в районе устанавливается блокада", - говорится в сообщении.

Армия заявила, что в результате стрельбы из автомобиля, проезжавшего мимо другого автомобиля, погибла израильтянка и серьезно ранен мужчина.

Израильская служба спасения сообщила, что двум жертвам было около 40 лет, а 6-летняя девочка, которая также была в машине, не пострадала. По их словам, мужчину нашли в полубессознательном состоянии и доставили в больницу.

На кадрах с места видно разбитый седан жертв, пробитый пулями. Боевик сбежал, что побудило израильские силы безопасности начать второй за три дня розыск. Военные перекрыли все въезды в палестинский город Хеврон, а также в другие города на юге и востоке.

Боевики ХАМАСа и Палестинский исламский джихад оценили нападение как ответ на расширяющиеся меры Израиля по созданию поселений на Западном берегу, но воздержались от того, чтобы взять на себя ответственность.

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