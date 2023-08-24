По меньшей мере три человека погибли во время стрельбы в баре недалеко от Лос-Анджелеса, еще 6 - ранены

Детали

Стрельба произошла в баре в районе Трабуко-Каньон примерно в 19:45 по местному времени. Управление шерифа сообщило в социальных сетях, что вместе с тремя пострадавшими, которые погибли на месте происшествия, еще шесть человек были доставлены в местные больницы, пятеро с огнестрельными ранениями.

Департамент шерифа сообщил, что «во время инцидента произошла стрельба со стороны офицера», но никто из заместителей не пострадал. Представители шерифа не подтвердили, что подозреваемый был застрелен правоохранителями.

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Обстоятельства стрельбы неизвестны. Источник в правоохранительных органах сообщил CBS Los Angeles, что ситуация могла развернуться как бытовой инцидент.

Каньон Трабуко расположен примерно в 55 милях к югу от Лос-Анджелеса.

Напомним, израильтянка погибла, мужчина ранен во время стрельбы на Западном берегу.