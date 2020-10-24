В Сумской области сообщили о подозрении в вымогательстве депутату облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Сумской области сообщили о подозрении депутату областного совета, который требовал деньги на предвыборную кампанию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, передает УНН.
“Подозреваемому по ходатайству прокуратуры решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 169 тыс. грн”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, депутат с угрозами увольнения требовал у руководителя одного из коммунальных предприятий Сумского областного совета 4 тыс. долларов на предвыборную кампанию.
“В пятницу, 23 октября 2020 года, задокументирован факт получения избранником 3 тыс. долларов США, остальную сумму ему передали еще в сентябре”, — добавили в прокуратуре.
Отмечается, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.
Как сообщал УНН, в Украине зафиксированы десятки нарушений во время “дня тишины” перед местными выборами. В частности, обнаружили подкуп избирателей, распространение компромата, изменение избирательных адресов — для увеличения количества избирателей на участках и появление недействительных бюллетеней.