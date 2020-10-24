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В Сумской области сообщили о подозрении в вымогательстве депутату облсовета

В Сумской области сообщили о подозрении в вымогательстве депутату облсовета

Киев  •  УНН

 • 10405 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Сумской области сообщили о подозрении депутату областного совета, который требовал деньги на предвыборную кампанию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, передает УНН.

“Подозреваемому по ходатайству прокуратуры решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 169 тыс. грн”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат с угрозами увольнения требовал у руководителя одного из коммунальных предприятий Сумского областного совета 4 тыс. долларов на предвыборную кампанию.

“В пятницу, 23 октября 2020 года, задокументирован факт получения избранником 3 тыс. долларов США, остальную сумму ему передали еще в сентябре”, — добавили в прокуратуре.

Отмечается, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

Как сообщал УНН, в Украине зафиксированы десятки нарушений во время “дня тишины” перед местными выборами. В частности, обнаружили подкуп избирателей, распространение компромата, изменение избирательных адресов — для увеличения количества избирателей на участках и появление недействительных бюллетеней.

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