У Сумській області повідомили про підозру про вимагання депутатові облради
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Сумській області повідомили про підозру депутатові обласної ради, який вимагав кошти на передвиборчу кампанію. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Сумської області, передає УНН.
“Підозрюваному за клопотанням прокуратури рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варту з альтернативою застави в розмірі 169 тис. грн”, — йдеться в повідомленні.
За даними слідства, депутат з загрозами звільнення вимагав у керівника одного з комунальних підприємств Сумської обласної ради 4 тис. доларів передвиборчу кампанію.
“У п’ятницю, 23 жовтня 2020 року, задокументовано факт одержання обранцем 3 тис. доларів США, решту суми йому передали ще у вересні”, — додали в прокуратурі.
Зазначається, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 (вимагання) КК України.
Як повідомляв УНН, в Україні зафіксовані десятки порушень під час “дня тиші” перед місцевими виборами. Зокрема, виявили підкуп виборців, поширення компромату, зміну виборчих адрес — задля збільшення кількості виборців на дільницях та появу недійсних бюлетенів.