В Сумской области 53% родителей школьников выбрали для своих детей очную форму обучения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Опрос родителей школьников в Сумской области показал, что 53% опрашиваемых выступают за очное обучение для своих детей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Как сообщил Живицкий, 44 укрытия в учебных заведениях Сумской области полностью готовы к использованию по назначению. Положительные выводы получили и 107 построек двойного назначения и простейших укрытий. Продолжается работа по устранению указанных недостатков.
Среди родителей школьников Сумской области провели опрос и 53% выступили "за" очное обучение.
Цитата
"Это высокий уровень доверия и в то же время большая ответственность", - добавил глава ОВА.
Как отметил Живицкий, решение об открытии будет приниматься по каждому учебному заведению отдельно.
Также разрабатываются варианты смешанной формы обучения: онлайн/офлайн, посменно с учетом емкости укрытий.
То есть одновременно в школе или саду будет находиться ровно то количество людей, которое сможет вместить укрытие, согласно нормативам.
Напомним
В Киеве 70% родителей школьников выбрали для своих детей очную форму обучения с 1 сентября.