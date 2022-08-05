В Сумской области 53% родителей школьников выбрали для своих детей очную форму обучения

Детали

Как сообщил Живицкий, 44 укрытия в учебных заведениях Сумской области полностью готовы к использованию по назначению. Положительные выводы получили и 107 построек двойного назначения и простейших укрытий. Продолжается работа по устранению указанных недостатков.

Среди родителей школьников Сумской области провели опрос и 53% выступили "за" очное обучение.

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"Это высокий уровень доверия и в то же время большая ответственность", - добавил глава ОВА.

Как отметил Живицкий, решение об открытии будет приниматься по каждому учебному заведению отдельно.

Также разрабатываются варианты смешанной формы обучения: онлайн/офлайн, посменно с учетом емкости укрытий.

То есть одновременно в школе или саду будет находиться ровно то количество людей, которое сможет вместить укрытие, согласно нормативам.

Напомним

В Киеве 70% родителей школьников выбрали для своих детей очную форму обучения с 1 сентября.