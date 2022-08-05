У Сумській області 53% батьків школярів обрали для своїх дітей очну форму навчання

Деталі

Як повідомив Живицький, 44 укриття в закладах освіти Сумщини повністю готові до використання за призначенням. Позитивні висновки отримали і 107 споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів. Триває робота по усуненню зазначених недоліків.

Серед батьків школярів Сумщини провели опитування і 53% виступили "за" очне навчання.

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"Це високий рівень довіри і водночас велика відповідальність", - додав очільник ОВА.

Як зазначив Живицький, рішення про відкриття буде прийматись по кожному закладу освіти окремо.

Також розробляються варіанти мішаної форми навчання: онлайн/офлайн, позмінно з урахуванням місткості укриттів.

Тобто, одночасно в школі чи садочку перебуватиме рівно та кількість людей, яку зможе вмістити укриття, згідно з нормативами.

Нагадаємо

У Києві 70% батьків школярів обрали для своїх дітей очну форму навчання з 1 вересня.