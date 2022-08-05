У Сумській області 53% батьків школярів обрали для своїх дітей очну форму навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Опитування батьків школярів Сумщини показало, що 53% опитуваних виступають за очне навчання для своїх дітей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.
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Як повідомив Живицький, 44 укриття в закладах освіти Сумщини повністю готові до використання за призначенням. Позитивні висновки отримали і 107 споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів. Триває робота по усуненню зазначених недоліків.
Серед батьків школярів Сумщини провели опитування і 53% виступили "за" очне навчання.
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"Це високий рівень довіри і водночас велика відповідальність", - додав очільник ОВА.
Як зазначив Живицький, рішення про відкриття буде прийматись по кожному закладу освіти окремо.
Також розробляються варіанти мішаної форми навчання: онлайн/офлайн, позмінно з урахуванням місткості укриттів.
Тобто, одночасно в школі чи садочку перебуватиме рівно та кількість людей, яку зможе вмістити укриття, згідно з нормативами.
Нагадаємо
У Києві 70% батьків школярів обрали для своїх дітей очну форму навчання з 1 вересня.