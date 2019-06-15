В Сумах изъяли рекордное количество наркосырья

"Сегодня сотрудники управления противодействия наркопреступности и следственного управления ГУНП области, при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения и под процессуальным руководством прокуратуры области провели ряд обысков, в ходе которых изъяли рекордное для Сумской области количество наркотического сырья - две с половиной тонны смеси маковых семян и соломки", - указали в полиции.

Указано, что это сырье продавалось наркозависимым под видом кондитерского мака. Занимались этим "бизнесом" пятеро сумчан - двое мужчин и три женщины.

"Товар доставлялся из Кропивницкого, где сейчас идут подобные оперативно-розыскные действия, в рамках которых изъято 28 тонн аналогичного сырья. Уже в Сумах смесь соответствующим образом измельчали, обрабатывали, фасовали и продавали наркозависимым лицам, которые затем изготавливали из этого сырья и инъекционно употребляли опий ацетилированный. По ценам "черного рынка" стоимость всего изъятого составляет миллион гривен", - отметил временно исполняющий обязанности начальника ГУНП в Сумской области Вадим Дзюбинский.

Сейчас следственные действия продолжаются, все пятеро сумчан, чей возраст - от 30 до 50 лет, задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Четырем из них уже объявлены сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины.

Напомним, арсенал оружия и наркотики обнаружили в съемной столичной квартире.