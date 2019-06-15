В Сумах изъяли рекордное количество наркосырья

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 73345 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 160626 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 134317 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 196714 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 243502 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 208180 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 242895 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207474 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 482743 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 240715 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
71%
Популярные новости

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 62926 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 88451 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 24999 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

13:47 • 17872 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

13:59 • 20118 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 257888 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 235382 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 320831 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 482750 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 575305 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 25069 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 196724 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 77520 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 74223 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 79810 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Сумах изъяли рекордное количество наркосырья

Киев • УНН

 • 11652 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Сумской области полиция изъяла рекордное количество наркосырья - почти 2,5 тонны смеси маковых семян и соломки, которая хранилась на складе и в нескольких торговых местах в областном центре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-службы ГУНП в области.

В Сумах изъяли рекордное количество наркосырья

"Сегодня сотрудники управления противодействия наркопреступности и следственного управления ГУНП области, при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения и под процессуальным руководством прокуратуры области провели ряд обысков, в ходе которых изъяли рекордное для Сумской области количество наркотического сырья - две с половиной тонны смеси маковых семян и соломки", - указали в полиции.

Указано, что это сырье продавалось наркозависимым под видом кондитерского мака. Занимались этим "бизнесом" пятеро сумчан - двое мужчин и три женщины.

"Товар доставлялся из Кропивницкого, где сейчас идут подобные оперативно-розыскные действия, в рамках которых изъято 28 тонн аналогичного сырья. Уже в Сумах смесь соответствующим образом измельчали, обрабатывали, фасовали и продавали наркозависимым лицам, которые затем изготавливали из этого сырья и инъекционно употребляли опий ацетилированный. По ценам "черного рынка" стоимость всего изъятого составляет миллион гривен", - отметил временно исполняющий обязанности начальника ГУНП в Сумской области Вадим Дзюбинский.

Сейчас следственные действия продолжаются, все пятеро сумчан, чей возраст - от 30 до 50 лет, задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Четырем из них уже объявлены сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины.

Напомним, арсенал оружия и наркотики обнаружили в съемной столичной квартире.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$80,798.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,684.88