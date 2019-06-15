У Сумах вилучили рекордну кількість наркосировини

КИЇВ. 15 червня. УНН. На Сумщині поліція вилучила рекордну кількість наркосировини - майже 2,5 тони суміші макового насіння та соломки, яка зберігалася на складі та у кількох торгівельних місцях в обласному центрі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані прес-служби ГУНП в області.