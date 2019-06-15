У Сумах вилучили рекордну кількість наркосировини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. На Сумщині поліція вилучила рекордну кількість наркосировини - майже 2,5 тони суміші макового насіння та соломки, яка зберігалася на складі та у кількох торгівельних місцях в обласному центрі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані прес-служби ГУНП в області.
"Сьогодні працівники управління протидії наркозлочинності та слідчого управління ГУНП області, за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення і під процесуальним керівництвом прокуратури області провели ряд обшуків, в ході яких вилучили рекордну для Сумщини кількість наркотичної сировини – дві з половиною тони суміші макового насіння та соломки", - вказали у поліції.
Вказано, що ця сировина продавалася наркозалежним під виглядом кондитерського маку. Займались цим "бізнесом" п’ятеро сумчан - два чоловіки та три жінки.
"Товар доставлявся з Кропивницького, де нині тривають подібні оперативно-розшукові дії, в рамках яких вилучено 28 тонн аналогічної сировини. Вже в Сумах суміш відповідним чином подрібнювали, обробляли, фасували та продавали наркозалежним особам, які потім виготовляли з цієї сировини та ін’єкційно вживали опій ацетильований. За цінами "чорного ринку" вартість всього вилученого складає мільйон гривен", - зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП у Сумській області Вадим Дзюбинський.
Наразі слідчі дії тривають, всіх п’ятьох сумчан, чий вік - від 30 до 50 років, затримано в порядку статті 208 КПК України. Чотирьом з них вже оголошені повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Нагадаємо, арсенал зброї та наркотики виявили у орендованій столичній квартирі.