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В Сумах учеников всех школ отправили на карантин из-за гриппа

Киев • УНН

 • 15257 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В связи с повышением заболеваемости ОРВИ и гриппом в Сумах все школы закрыли на карантин и ограничили посещение детских кружков и секций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

В Сумах учеников всех школ отправили на карантин из-за гриппа

"Члены городской комиссии приняли решение ввести с завтрашнего дня (с 31 января, - ред.) на 10 дней карантин в учреждениях общего среднего образования (учреждения дошкольного образования будут работать), ограничить посещение детских кружков и секций, запретить на время карантина проведения в городе спортивных, культурных и других массовых мероприятий, обеспечить проведение дезинфекции в коммунальном и частном общественном транспорте, рекомендовать руководителям предприятий торговли придерживаться масочного режима", - сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве, в связи с профилактикой уровня заболевания гриппом и ОРВИ, полностью прекращено занятия в 7 школах.

Как сообщал УНН, в девяти областях Украины из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом школы закрыли на карантин.

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