У Сумах учнів всіх шкіл відправили на карантин через грип
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У зв’язку з підвищенням захворюваності на ГРВІ та грип у Сумах всі школи закрили на карантин та обмежили відвідування дитячих гуртків і секцій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Сумської міської ради.
"Члени міської комісії ухвалили рішення запровадити відзавтра (з 31 січня, - ред.) на 10 днів карантин у закладах загальної середньої освіти (заклади дошкільної освіти працюватимуть), обмежити відвідування дитячих гуртків і секцій, заборонити на час карантину проведення в місті спортивних, культурних та інших масових заходів, забезпечити проведення дезінфекції в комунальному та приватному громадському транспорті, рекомендувати керівникам закладів торгівлі дотримуватись маскового режиму", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві, у зв’язку з профілактикою рівня захворювання на грип та ГРВІ, повністю припинено заняття у 7 школах.
Як повідомляв УНН, у дев’яти областях України через високий рівень захворюваності на ГРВІ та грип школи закрили на карантин.