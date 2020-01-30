В Сумах из-за непогоды маршрутка въехала в столб, пострадали 10 пассажиров

"Авария произошла в 08:40 на перекрестке улиц Ремесничая и Курская. Из-за неблагоприятных погодных условий водитель маршрутного автобуса "Сумы-Кровное" допустил столкновение с опорой электросети. Предварительно, в результате аварии пострадали десять пассажиров", - говорится в сообщении.

Указано, что медики скорой помощи осматривают пассажиров, чтобы определить предварительные диагнозы и оказать помощь или транспортировать в больницу.

Также отмечается, что на место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, проводится осмотр места аварии и документирования факта ДТП. По заключению предварительной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, в Донецкой области автобус насмерть переехал мужчину, который лежал на проезжей части.