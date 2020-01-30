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У Сумах через негоду маршрутка в’їхала у стовп, постраждали 10 пасажирів

Київ • УНН

 • 19406 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. В Сумах маршрутний автобус через несприятливі погодні умови допустив зіткнення з опорою електромережі, внаслідок чого постраждало десять пасажирів. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

У Сумах через негоду маршрутка в’їхала у стовп, постраждали 10 пасажирів

"Аварія сталася о 08:40, на перехресті вулиць Реміснича та Курська. Через несприятливі погодні умови водій маршрутного автобуса "Суми-Кровне" допустив зіткнення з опорою електромережі. Попередньо, в результаті аварії потерпіло десять пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що медики швидкої допомоги оглядають пасажирів, щоб визначити попередні діагнози та надати допомогу чи транспортувати до лікарні.

Також зазначається, що на місце події виїхала та працює слідчо-оперативна група Сумського відділу поліції, проводиться огляд місця аварії та документування факту ДТП. За висновками попередньої перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Нагадаємо, на Донеччині автобус на смерть переїхав чоловіка, який лежав на проїжджій частині.

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