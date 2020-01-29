На Донеччині автобус на смерть переїхав чоловіка, який лежав на проїжджій частині
Київ • УНН
КИЇВ, 29 січня. УНН. У селищі Олександрівка на Донеччині автобус на смерть переїхав 40-річного чоловіка, який лежав на проїжджій частині. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланям на пресслужбу поліції Донецької області.
"Водій автобусу Іkarus скоїв наїзд на людину, яка лежала на проїжджій частині в селищі Олександрівка. Через важкі травми 40-річний місцевий житель помер на місці. За фактом відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.
Вставновлено, що ДТП сталася 28 січня близько 23:00. У салоні автобусу перебувало 10 пасажирів. Потерпілий – житель села Софіївка Олександрівського району.
"Поліцейські встановлюють обставини аварії. Попередня правова кваліфікація події - ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Донецькій області, поблизу смт. Цукурине водій скоїв наїзд на велосипедиста. Внаслідок наїзду, велосипедист загинув.