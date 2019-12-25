На Донеччині водій на смерть збив велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Донецькій області, поблизу смт. Цукурине водій скоїв наїзд на велосипедиста. Внаслідок наїзду, велосипедист загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на Покровський відділ поліції Донецької області.
Так, інцидент стався вчора, 24 грудня, поблизу смт. Цукурине.
“36-річний водій автомобіля „Рено“ скоїв наїзд на велосипедиста. Внаслідок наїзду, велосипедист загинув. За даним фактом відкрито кримінальне провадження”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що водій автомобілю “Рено”, рухаючись по трасі Селидове — Гірник — Максимілянівка, скоїв наїзд на 61-річного велосипедиста. Отримані в результаті аварії травми виявилися несумісними з життям.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Як раніше повідомляв УНН, в Одесі потяг насмерть збив 48-річного чоловіка, який їхав на велосипеді у навушниках та не чув сигналу потягу.