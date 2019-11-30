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В Одесі поїзд на смерть збив велосипедиста

В Одесі поїзд на смерть збив велосипедиста

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Одесі потяг насмерть збив 48-річного чоловіка, який їхав на велосипеді у навушниках та не чув сигналу потягу. Про це повідомляє УНН з посиланням відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

“Попередньо встановлено, що 48-річний одесит на велосипеді перетинав залізничні колії та не помітив пасажирського потягу, що наближався. Машиніст подавав попереджувальні сигнали, проте велосипедист був у навушниках і не почув їх. Коли він майже переїхав залізницю, потяг зачепив колесо велосипеда, чоловік упав та отримав травми, від яких помер”, — сказано у повідомленні.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Харківщині потяг на смерть збив чоловіка, який намагався проїхати через колії на велосипеді.

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