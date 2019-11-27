На Харківщині потяг на смерть збив велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На Харківщині потяг на смерть збив чоловіка, який намагався проїхати через колії на велосипеді. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП Харківської області.
"Попередньо, потяг сполученням "Шебелинка – Харків" збив чоловіка, який намагався проїхати через колії на велосипеді. Від отриманих травм 28-річний громадянин загинув на місці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подія сталася 27 листопада 2019 о 07:35 у селищі Донець Зміївського району.
"Машиніст застосовував екстрене гальмування та звуковий сигнал, проте уникнути трагедії не вдалося. Рух транспорту припинявся на 2 години", - додали у пресслужбі.
Вказано, що інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Зміївського відділу поліції, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. На даний час встановлюються усі обставини інциденту.
Нагадаємо, у Флориді пасажирський поїзд врізався в автомобіль, є жертви.