У Флориді пасажирський поїзд врізався в автомобіль, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Пасажирський поїзд компанії Amtrak в суботу врізався в автомобіль в південно-східній частині штату Флорида, загинули три людини, що знаходилися в машині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Потяг прямував з Майамі в Нью-Йорк. У поїзді перебувало близько 200 осіб, вони не постраждали.
Влада поки не уточнює, з яких причин автомобіль виявився на шляху прямування поїзда.
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