Во Флориде пассажирский поезд врезался в автомобиль, есть жертвы

Поезд следовал из Майами в Нью-Йорк. В поезде находилось около 200 человек, они не пострадали.

Власти пока не уточняют, по каким причинам автомобиль оказался на пути следования поезда.

Напомним, во Львовской области поезд протаранил легковушку, есть жертвы.