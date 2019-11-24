Во Флориде пассажирский поезд врезался в автомобиль, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Пассажирский поезд компании Amtrak в субботу врезался в автомобиль в юго-восточной части штата Флорида, погибли три человека, находившиеся в машине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Поезд следовал из Майами в Нью-Йорк. В поезде находилось около 200 человек, они не пострадали.
Власти пока не уточняют, по каким причинам автомобиль оказался на пути следования поезда.
Напомним, во Львовской области поезд протаранил легковушку, есть жертвы.